Estado de SP tem a gasolina e o etanol mais baratos do país

O estado de São Paulo é o que tem, hoje, a gasolina e o etanol mais baratos em todo o país. O preço do litro da gasolina apresentou recuo de 5,46% nas bombas após a redução da alíquota de ICMS, anunciada pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB).

O combustível, que tinha o litro comercializado pelo valor médio de R$ 7,15, agora é vendido a R$ 6,36, em média, no estado. A queda é de 8,99%.

Os dados são do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), que comparou a média de preços entre junho e o início de julho. Trata-se de um índice de preços de combustíveis feito com base em 21 mil postos credenciados pela Ticket Log. A média mais alta continua sendo a do Piauí (R$ 7,82).

De acordo com o IPTL, foram identificados que todos os estados brasileiros registraram recuos no preço da gasolina neste início de mês, que variaram de 1,91%, a exemplo da Paraíba, e chegaram a 14,24%, como é o caso de Goiás.

O etanol acompanhou esse recuo e também caiu em boa parte do Brasil, principalmente em São Paulo. A redução mais expressiva para o etanol foi identificada nos postos de abastecimento do Mato Grosso (10,72%), que passou de R$ 5,03 para R$ 4,49. Contudo, assim como para a gasolina, a média mais baixa para o etanol foi encontrada nos postos paulistas a R$ 4,36; e o preço mais alto do litro foi registrado no Pará a R$ 6,74.

Pelo índice, o etanol continua sendo o combustível mais vantajoso em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Piauí.

Preços por da gasolina por Estado em julho

Acre – R$ 7,445

Alagoas – R$ 7,304

Amapá – R$ 6,693

Amazonas – R$ 7,070

Bahia – R$ 7,645

Ceará – R$ 7,505

Distrito Federal – R$ 6,797

Espírito Santo – R$ 7,115

Goiás – R$ 6,491

Maranhão – R$ 7,337

Mato Grosso – R$ 7,038

Mato Grosso do Sul – R$ 6,971

Minas Gerais – R$ 7,341

Pará – R$ 7,542

Paraíba – R$ 7,131

Paraná – R$ 6,728

Pernambuco – R$ 7,199

Piauí – R$ 7,824

Rio de Janeiro – R$ 7,375

Rio Grande do Norte – R$ 7,411

Rio Grande do Sul – R$ 6,697

Rondônia – R$ 7,254

Roraima – R$ 7,227

Santa Catarina – R$ 6,606

São Paulo – R$ 6,364

Sergipe – R$ 7,540

Tocantins – R$ 7,386

Preços do etanol por Estado em julho

Acre – R$ 6,128

Alagoas – R$ 6,130

Amapá – R$ 6,500

Amazonas -R$ 5,433

Bahia – R$ 5,936

Ceará – R$ 6,227

Distrito Federal – R$ 5,738

Espírito Santo – R$ 5,735

Goiás – R$ 4,447

Maranhão – R$ 6,316

Mato Grosso – R$ 4,490

Mato Grosso do Sul – R$ 5,125

Minas Gerais – R$ 4,971

Pará – R$ 6,744

Paraíba – R$ 5,645

Paraná – R$ 4,960

Pernambuco – R$ 5,999

Piauí – R$ 5,570

Rio de Janeiro – R$ 5,679

Rio Grande do Norte – R$ 6,355

Rio Grande do Sul – R$ 6,277

Rondônia – R$ 6,071

Roraima – R$ 6,360

Santa Catarina – R$ 6,078

São Paulo – R$ 4,362

Sergipe – R$ 6,466

Tocantins – R$ 5,928