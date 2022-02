Até 25 de fevereiro estudantes poderão ser vacinados nas unidades de ensino mediante autorização dos pais

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 16, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes pelo Governador João Doria (PSDB). “O Governo de São Paulo já disponibilizou 100% das vacinas necessárias para imunizarmos todas as crianças do estado. As escolas sempre foram grandes aliadas da vacinação e mais uma vez serão um diferencial para alcançarmos a nossa meta de vacinarmos todas as crianças de São Paulo”, afirmou.