Ao g1, o pesquisador e paleontólogo Fabiano Vidoi Iori revelou que encontrou as partes do fóssil junto com Edvaldo Fabiano dos Santos e Laércio Fernando Doro, durante as obras de duplicação da Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), em 2011, em uma rocha removida para construção de uma ponta em um dos trechos de acesso à cidade.

Embora descoberto naquele ano, a percepção de que o fóssil de Catanduva poderia ser uma possível espécie inédita só ocorreu em 2018, durante os estudos de Willian Dias, que era orientando de Fabiano no doutorado. Isso porque, ele trabalhava com tomografias de três crânios de Caipirasuchus, durante a pesquisa, quando notou algo diferente.

Inicialmente, os pesquisadores acreditavam que o fóssil encontrado se tratava de um crocodilo de uma espécie já conhecida. Contudo, as tomografias mostraram que o novo fóssil apresentava uma inusitada comunicação entre as vias áreas superiores e uma câmara no osso pterigóide (no céu da boca).