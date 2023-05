Festival de Balonismo de Fernandópolis: confira a programação do evento

Atração acontece de 19 a 21 de maio no estádio Cláudio Rodante e na Praça Central

Começa na próxima sexta-feira, 19, a 3ª edição do Festival Fernandópolis de Balonismo. Até o dia 21 de maio, pilotos de todo o Brasil irão disputar provas técnicas da modalidade esportiva encantando adultos e crianças. O evento é uma das principais atrações comemorativas ao aniversário de 84 anos do município.

Nas edições realizadas nos anos de 2018 e 2022, um grande público prestigiou o Festival, inclusive atraindo muitos visitantes da região a Fernandópolis. “No dia da Carreata de Fogo e Night Glow fizemos um monitoramento do público e verificamos a grande presença de visitantes prestigiando o Balonismo”, destacou o prefeito André Pessuto.

A competição vem gerando muita expectativa entre os pilotos, pois além de chegar a 3ª edição, ou seja, se firmando no calendário nacional, a programação do Festival de Fernandópolis começa após o término do maior campeonato de Balonismo do Brasil, realizado no município de Torres, no Rio Grande do Sul.

“A tradição vem com o passar do tempo. O Festival de Fernandópolis chega a sua terceira edição e com isso vai se consolidando como um importante evento para os balconistas do Brasil. Se o Festival for mantido no futuro, sem dúvidas, ele se tornará um dos maiores do Brasil”, comentou o prefeito André Pessuto.

PROGRAMAÇÃO

DIA 19

*16h – Prova “Caça a Raposa”

Local: Estádio Cláudio Rodante – Entrada Gratuita

DIA 20

*07h – Prova Flyin

Local: Praça Central “Joaquim Antônio Pereira”

*18h – Carreta de Fogo

Local: Roteiro de ruas e avenidas será divulgado no dia do evento

*18h30 – Night Glow

Local: Estádio Cláudio Rodante – Entrada Gratuita

DIA 21

*07h – Prova Flyin

Local: Praça Central “Joaquim Antônio Pereira”

*16h – Prova Final – Decisão do Festival de Fernandópolis

Local: Estádio Cláudio Rodante – Entrada Gratuita