Escritores reconhecidos internacionalmente participarão do FLIV On-line

Tradicional bate-papo com os escritores será transmitido pelo Youtube do FLIV, em todos os dias do Festival; um dos maiores eventos multiculturais do Estado começa nesta quinta-feira

O Festival Literário de Votuporanga – FLIV, que este ano será on-line, por mais um ano proporcionará o encontro entre leitores e escritores. O bate-papo com nomes consagrados nacionalmente, e reconhecidos internacionalmente, será transmitido ao vivo pelo Youtube do Festival. Um dos maiores eventos multiculturais do Estado de São Paulo começa nesta quinta-feira (10/12) e segue até domingo (13/12).

Para participar da programação, siga o canal do Festival no Youtube (www.youtube.com/FlivVotuporanga) e ative a notificação, para ser informado de cada atividade. Serão quatro dias de programação, com atividades voltadas para todos os públicos. “A versão on-line, que é inédita para o FLIV, possibilita que mais pessoas possam estar conectadas com esse universo cultural proporcionado pelo evento”, destacou Silvia Stipp, secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga.

Pedro Bandeira

O primeiro bate-papo deste ano será com o escritor homenageado da 10ª edição do FLIV, Pedro Bandeira, na quinta-feira (10/12), às 19h30. Com mediação do Curador, Pierre Ruprechet, o público conhecerá um pouco mais das obras literárias infanto-juvenis. Com cerca de 26 milhões de exemplares vendidos, entre os mais de 140 trabalhos publicados, estão “A Droga da Obediência”, “A marca de uma lágrima” e “O fantástico mistério de Feiurinha”.

Destaques do Prêmio São Paulo de Literatura

Na sexta-feira (11/12), às 19h30, a mesa-redonda será com três escritores que se destacaram entre vencedores e finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Cristina Judar, Ronaldo Correia Brito e Sérgio Rodrigues compartilharão experiências e ideias sobre o estímulo aos novos talentos, fortalecimento das políticas públicas de livro, leitura e escrita, entre outros assuntos. A mediação será feita por Paulo Werneck, editor de livros, jornalista e tradutor literário.

Ricardo Ramos

O neto de Graciliano Ramos, o escritor Ricardo Ramos estreia no FLIV, no sábado (12/12), às 14h30. O bate-papo será mediado por Pierre Ruprecht, da SP Leituras. Com livros editados no Brasil e no exterior, Ricardo desenvolve pesquisa na área de literatura infantil e juvenil, onde vem trabalhando academicamente Graciliano Ramos, privilegiando o olhar sobre seus textos escritos para crianças e jovens. É cronista do Escritablog, publicando no espaço Palavra de Cronista, e do InComunidade, revista de literatura do Porto, Portugal.

Michelline Verunsky

Também no sábado (12/12), às 17h, a conversa literária será com Micheliny Verunschk, que é autora de livros de poesia e prosa. Seu primeiro romance, Nossa Teresa – vida e morte de uma santa suicida (editora Patuá, 2014) foi agraciado com o Programa Petrobras Cultural e com Prêmio São Paulo de melhor livro de 2015. A mediação será com Reynaldo Damásio, do Museu Casa das Rosas.

Ignácio de Loyola Brandão

O patrono do FLIV, o escritor Ignácio de Loyola Brandão, encerra os bate-papos do sábado (12/12) com os escritores. Às 19h, o vencedor do prêmio Jabuti 2008 conversará com os leitores sobre a literatura, além das suas obras e vivência. Ignácio Loyola é contista, romancista, jornalista brasileiro e membro da Academia Brasileira de Letras. Possui uma vasta produção literária, tendo sido traduzido para diversas línguas. A mediação será conduzida por Pierre Ruprecht.

Jarid Arraes

Entre as novidades da décima edição do Festival Literário de Votuporanga está a escritora Jarid Arraes, que participará de uma mesa-redonda com Rodrigo Ciríaco, no domingo (13/12), às 17h. A cearense Jarid é escritora, cordelista, poeta e autora do premiado “Redemoinho em dia quente“, vencedor do APCA de literatura na categoria contos, e dos livros “Um buraco com meu nome“, “As lendas de Dandara” e “Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis“. Atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Nulheres e tem mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel.

Rodrigo Ciríaco

Na mesma roda de conversa, Rodrigo Ciríaco, que é educador e escritor, autor de quatro livros, entre eles “Te Pego Lá Fora” e “Vendo Pó…esia”, agregará também a sua experiência com o mundo literário. Ciríaco, que já participou da edição 2019 do Festival Literário de Votuporanga, já foi autor convidado da FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty, Salão do Livro de Paris, Feira do Livro de Buenos Aires, Feliv (Argélia), Viagem Literária (Siseb), Arte da Palavra (Sesc), Flipelô, entre outros. A mediação da mesa-redonda de Jarid Arraes e Rodrigo Ciríaco será feita por Reynaldo Damásio.

Organização

A 10ª edição do Festival Literário de Votuporanga é uma realização da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Tem o patrocínio da Facchini e co-patrocínio da Unifev. Conta com a colaboração do SisEB, SP Leituras, Pontos MIS, Poiesis, Museu Casa das Rosas, Amigos da Arte e IFSP Votuporanga. A promoção é da TV TEM.

Acompanhe mais informações em www.flivotuporanga.com.br ou nas redes sociais @flivotuporanga.