Pedro Bandeira é o escritor homenageado do Festival Literário de Votuporanga

Um dos maiores festivais multiculturais do Estado será promovido entre os dias 10 e 13 de dezembro, em novo formato; programação poderá ser conferida pelo canal do FLIV, no Youtube

Faltam menos de dez dias para um dos maiores eventos multiculturais do Estado, que neste ano será em novo formato. O Festival Literário de Votuporanga – FLIV será entre os dias 10 e 13 de dezembro, com transmissão ao vivo pelo Youtube. Neste ano, o escritor homenageado será Pedro Bandeira, reconhecido internacionalmente pelas suas obras infanto-juvenis.

Pedro Bandeira é um escritor brasileiro para crianças e jovens que já vendeu mais de 26 milhões de exemplares de seus livros. Entre suas obras, destacam-se “A Droga da Obediência”, “A marca de uma lágrima” e “O fantástico mistério de Feiurinha”, entre mais de 140 trabalhos publicados.

“Nos seus dez anos, o FLIV é reconhecido por despertar o interesse pela leitura de diversos públicos, principalmente das crianças. Com a homenagem feita a Pedro Bandeira, nesta edição, reforça essa missão, de continuar construindo leitores”, destacou Silvia Stipp, secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga.

O Festival Literário de Votuporanga já homenageou outros grandes nomes da literatura brasileira, entre eles Maria Valéria Rezende, Paula Pimenta, Arnaldo Antunes, Cora Coralina, Manoel de Barros, Vinícius de Moraes e Lygia Fagundes Telles.

Carreira literária de Pedro Bandeira

Jornalista de formação, Pedro Bandeira passou a se dedicar integralmente à literatura infanto-juvenil a partir de 1983, com seu primeiro livro “O Dinossauro Que Fazia Au-Au”. Logo no ano seguinte publicou “A Droga da Obediência” que iniciou a série de aventuras com “Os Karas” – um grupo formado por cinco jovens corajosos que se arriscam como agentes secretos, que enfrentam terríveis vilões.

Em suas obras, Pedro Bandeira utiliza recursos da psicologia do desenvolvimento do ser humano, abordando questões que envolvem seu público, desde as fases em que as crianças se apoiam totalmente nos pais, até o momento em que começamos a buscar sua própria independência.

FLIV on-line

O Festival Literário de Votuporanga comemorará a marca de dez anos de encontro literário, de forma on-line. O novo formato anunciado pela organização, inclui apresentações virtuais, com atividades também em formato drive-in. Toda a programação poderá ser conferida pelo canal do FLIV no Youtube.

Festival Literário de Votuporanga

O Festival Literário de Votuporanga – FLIV é promovido desde 2011, quando colocou Votuporanga na rota dos destinos turísticos, culturais e literários do País. Com o objetivo de formar leitores, o evento já atraiu milhares de pessoas para uma programação diversificada, que inclui encontro com escritores, dança, música, apresentações de espetáculos teatrais, além da valorização da cultura e dos artistas locais e de outras manifestações culturais.

Em 2019, o Festival teve recorde de atividades promovidas. Durante nove dias, a programação contou com mais de 450 ações, que aconteceram em 17 espaços preparados para o evento, no Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”. Centenas de pessoas, de escolas e entidades da cidade e região visitaram o evento e aproveitaram a programação formada por oficinas, exposições, contações de histórias, paradas poéticas, shows musicais, filmes, palestras, atividades recreativas, intervenções, espetáculos teatrais, bate-papo com escritores e praça de alimentação.