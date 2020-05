O longa de 1980 dirigido por João Batista Andrade é uma visão crítica do processo migratório da época. Após a exibição online do filme, acontece às 18h o bate-papo com a participação especial do diretor do longa, João Batista Andrade, do professor de cinema Bruno Cucio e do cineclubista da SPcine e fotógrafo Julio Witer. A mediação fica por conta do cineasta Luan Cardoso.

Para o encontro, as inscrições serão abertas nesta quinta-feira (14/05), e o link será encaminhado para os e-mails cadastrados 1 hora antes do horário de exibição. O filme e o bate-papo são gratuitos, possuindo uma quantidade limitada para 100 inscritos (pelo site Vimeo). O bate-papo é aberto a todo público, basta acessar o canal do Youtube do MIS.

As inscrições podem ser realizadas através do link: https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSeqyTIBiHDUDc-yda9- KB1DtdWNxm2y9qlKgodAuzRprOEhEg /closedform

Sobre o #MISEMCASA

A campanha #MISemCASA traz conteúdos em diferentes formatos em todas as plataformas digitais do MIS. A ação acontece em conjunto com o #Culturaemcasa, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por conta da orientação do Centro de Contingência do Covid-19 – que determinou que os equipamentos culturais do Governo do Estado de São Paulo tenham seu funcionamento suspenso temporariamente. Conheça a ação #culturaemcasa: cultura.sp.gov.br/ culturaemcasa/