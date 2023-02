Escolas municipais e grupos de terceira idade comemoram carnaval com atividades especiais

Teve muita dança, diversão, alegria, fantasias e integração

A semana foi de muita folia e animação nas escolas municipais e também nos grupos de terceira idade que realizam atividades desenvolvidas pela Prefeitura. O prefeito Jorge Seba, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, visitaram alguns locais para acompanhar as programações.

Idosos dos Centros de Convivência e do Centro Dia do Idoso participaram de atividades lúdicas programadas de acordo com cada grupo. Teve muita dança, diversão e alegria.

Nas escolas, a folia também foi garantida com marchinhas, confete e serpentina. Crianças matriculadas nas unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental aproveitaram também para se fantasiar.