ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACEDÔNIA RECEBEM MATERIAIS ESPORTIVOS

A rede municipal de ensino recebeu mais de 150 bolas e outros materiais esportivos destinados aos seus alunos.

Nesta quinta-feira, 12, a Secretaria Municipal de Educação do município de Macedônia realizou a entrega dos Materiais Esportivos recebidos dos financiadores do curso “Instituto Esporte e Educação” – Projeto Rede de Parceiros e Multiplicadores, presidido pela atleta Olímpica Ana Mozer aos diretores das escolas municipais: CEMEI “José Marques de Toledo”, Edinéia de Paudo, e EMEF “Felício Luiz Pereira, Alexsander Saves dos Santos.

O projeto está sendo desenvolvido pelo Instituto Esporte e Educação, com o apoio das Prefeituras Municipais de Macedônia, Ouroeste, Indiaporã e Mira Estrela. Além das formações oferecidas de forma remota EAD e presencial, as escolas municipais foram comtempladas com a doação dos seguintes materiais: 53 bolas de futebol, 53 bolas de voleibol, 53 bolas de handebol plásticas, 34 coletes para treinos, 53 bambolês; 53 cordas elásticas, 16 rolos de elásticos e 53 cones educativos.

Os tutores do curso são: Fabrício Ap. de Souza e Adriano Rossetto Júnior que estão ministrando e acompanhando todo desenvolvimento dos 5 Módulos EAD e Presencial, com 120 horas de Formação/Capacitação, de forma gratuita, com certificação. São 25 professores e gestores participantes do curso.

A Secretaria de Educação, Sônia Martins, agradece imensamente os financiadores do Projeto pela doação dos materiais esportivos que vão contribuir para o desenvolvimento das atividades práticas desenvolvidas na formação; colaborar com os professores para a elaboração de aulas mais diversificadas e especialmente a formação e capacitação recebida aos nossos professores e gestores. O objetivo da participação no projeto em nosso município é a democratização do acesso ao Esporte Educacional por meio de um modelo integrado de formação de professores e gestores, para qualificar as aulas de educação física e as atividades esportivas, favorecendo a educação integral e a qualidade de vida dos nossos estudantes.