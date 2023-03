Escola SESI realiza ação solidária para a Santa Casa de Votuporanga

Alunos fizeram golaço de empatia e generosidade com iniciativa que visa beneficiar os pacientes do Hospital

Eles são ótimos em Geografia, Matemática, Português… mas quando se trata de solidariedade, eles dominam! Estamos falando dos alunos da escola SESI de Votuporanga, que dão show de generosidade e empatia.

A escola promove mais uma edição da competição do bem Pan Saúde, com foco em fazer doações para a Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Cerca de 350 alunos se envolvem neste torneio do bem, através de ações e doações realizadas junto às instituições Santa Casa de Votuporanga e Grupo do Câncer. Os estudantes arrecadam tampas, lacres, roupas, acessórios, brinquedos, óleo usado, macarrões e cabelos, tudo para ajudar quem tanto precisa.

A ação conta ainda com a importante missão de angariar novos doadores de sangue e medula óssea. “Nosso principal objetivo com o projeto é de formar cidadãos de bem, alunos que tenham o poder de mudar vossa comunidade e, consequentemente, nossa sociedade”, salientou o professor de Educação Física, Denis Oliveira.

Denis explicou que a iniciativa permanecerá até dezembro. “No cronograma, temos diversas ações que serão realizadas junto a instituições ligadas a saúde de nossa comunidade. Finalizaremos o projeto com o J.E.S (Jogos Estudantis do SESI), no qual as salas irão se desafiar em uma série de competições esportivas, somando pontos para sua equipe no Pan Saúde”, complementou.

Nesta semana, a primeira remessa de doações foi entregue para o Hospital. “Foram diversas contribuições como macarrão, roupas usadas para nosso Bazar do Bem, brinquedos para nossa Pediatria, além de óleo usado, que enviamos para a Saev Ambiental nos isentando da conta de esgoto. Tudo revertido em prol de nossos pacientes”, disse Rosemir Lopes, responsável pela Captação de Recursos.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu o SESI pela iniciativa, em nome do professor Denis. “Essa não foi a primeira edição da Pan Saúde, o que demonstra toda a responsabilidade social da escola em promover um futuro mais justo e formar cidadãos do bem. Esse projeto nos auxilia o ano todo, garantindo atendimentos de qualidade e humanizados”, finalizou.