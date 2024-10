Artigo enfoca planejamento urbano e áreas verdes de Votuporanga

A docente do curso de Arquitetura Profa Dra. Janaina Andréa Cucato e as graduandas Lara Guiçarde Mendes e Taiane Bertolin Delgobo tiveram o aceite do trabalho “Planejamento urbano e áreas verdes: uma análise crítica sobre a relação legislação urbanística e as áreas verdes naturais no espaço intra urbano de Votuporanga, São Paulo” em evento internacional.

O artigo foi rubricado para apresentação oral e publicação completa nos anais do Congresso de Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável (PLURIS), em Guimarães, Portugal, nos dias 16, 17 e 18 de outubro.

Trata-se de uma iniciação científica desenvolvida como desdobramento de pesquisas realizadas pela docente, englobando discussões e interlocuções com o Grupo de Estudos e Pesquisa em Imersividade e Ambientes Expandidos (Gepiae), do Instituto Federal.

O objetivo é analisar as áreas verdes naturalmente estabelecidas no espaço urbano de Votuporanga, com foco para as faces lindeiras às áreas de mananciais delineadas pelos córregos Marinheirinho e Boa Vista, apoiando-se no histórico do planejamento urbano do município, estudado por Janaina no período 2015/2023, junto ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP). Busca-se compreender como estas áreas foram sendo tratadas pela legislação municipal no processo de planejamento ao longo dos anos.

De acordo com a docente, “reforça-se a importância da publicação, considerando que o PLURIS é o mais renomado congresso de planejamento urbano em nível internacional, cujas discussões ressoam diretamente sobre o cotidiano da comunidade ao abordar uma vertente sustentável, com vistas para a temática do planejamento urbano na escala regional”.