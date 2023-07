Escola SAB realiza Festa Junina cheia de tradições e diversão

A Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa (SAB) sediou na última quinta-feira (29.jun) uma incrível Festa Junina, repleta de tradições, comidas típicas e muita diversão para toda a comunidade escolar. O evento foi marcante, com a participação de alunos de 6° ao 9° ano desfrutando de uma tarde repleta de alegria e interação.

O evento contou, também, com a presença de Professores Especialistas do Currículo da Diretoria de Ensino de Votuporanga, da Supervisora Célia Barbizani e da Dirigente Regional de Ensino Marcelaine Ferreira de Oliveira que entraram na festa e degustaram das alegrias junto com alunos, professores, gestores e funcionários da escola.

A festa proporcionou uma imersão na cultura junina através de danças típicas, com destaque para as tradicionais quadrilhas. Os alunos tiveram a oportunidade de mostrar seus talentos na pista de dança, enquanto se divertiam ao som de músicas juninas contagiantes.

Mas a Festa Junina da Escola SAB não resumiu apenas nas danças. A gastronomia típica também teve um papel de destaque, com uma variedade de pratos e quitutes que fizeram a alegria de todos os presentes.

A Diretora Jussara ressalta que “para uma Educação que de fato tenha o objetivo de formar jovens na sua interdimensionalidade, eventos que promovam o protagonismo e a corresponsabilidade são fomentadores de aprendizagem”

Marcelaine, Dirigente Regional de Ensino, acrescenta “preservar a cultura regional e valorizar atividades de interação é fundamental para se construir uma sociedade mais integradora”.

A festa contou ainda com Touro Mecânico que animou ainda mais o evento. Os participantes puderam se divertir, fortalecendo laços de amizade e respeito, além de contar com um Concurso de Quadrilhas, que arrebentou a boca do balão e colocou todos para entrar na dança. Diário de Votuporanga