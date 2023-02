Escola Kindergarden entrega 125 máscaras infantis para Santa Casa de Votuporanga

Proprietário Sérgio Ferreira Real fez a doação para a Pediatria do Hospital

A Escola de Educação Infantil Kindergarden demonstrou toda sua responsabilidade social. A instituição, em nome do proprietário Sérgio Ferreira Real, fez uma doação para a Santa Casa de Votuporanga, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

A unidade de ensino destinou 125 máscaras infantis para a Pediatria do Hospital. “Faço colaborações com frequência, estimulado pela Igreja Batista que participo. Mas essa foi a primeira vez pela Kindergarden, por entender a necessidade da Instituição”, disse. Sérgio.

Ele falou da sua satisfação em contribuir. “É sempre muito gratificante ajudar com a Santa Casa, que atende milhares de pacientes de Votuporanga e região”, disse Sérgio.

A enfermeira responsável pela Pediatria, Renata Rálio, agradeceu a iniciativa. “As máscaras são de extrema importância, pois nossos pequenos internados precisam utilizá-las como prevenção. O gesto do doador reforça as nossas orientações de enfrentamento à pandemia da COVID-19. Além disso, o equipamento de proteção é infantil, do tamanho adequado para as crianças, sendo mais fácil a adaptação ao uso. Nosso muito obrigado”, finalizou.