Ação pela Vida: Equipes do SAMU realizam parto dentro de viatura

Duas equipes do Samu foram protagonistas de mais ação pela vida. Os paramédicos que atendem em Ouroeste, foram chamados para encaminhar uma gestante até a Santa Casa de Fernandópolis, quando no meio do caminho, a mulher entrou em trabalho de parte.

Outra equipe da Unidade Avançada se deslocou de Fernandópolis até o local e realizaram todos os procedimentos para que o bebê Uriel viesse ao mundo, por volta das 15h30 desta sexta-feira, dia 12.

A ação dos profissionais do Samu foi destaque no Facebook do prefeito de Fernandópolis André Pessuto. No post ele destacou que em meio a tantas vidas perdidas na pandemia, as equipes de Saúde, já no limite, choraram de alegria pelo nascimento da criança, destacado a participação de cada um da equipe.

“Dentro da viatura do SAMU nasceu o lindo Uriel. A mamãe Natália entrou em trabalho de parto, são de Ouroeste e estavam vindo para Fernandópolis. Nossa equipe de Suporte Avançado do SAMU foi de encontro com a Unidade Básica e às 15h29 ele veio ao mundo com muita saúde. Esperança e motivação para esses heróis da Saúde. Deus abençoe o Uriel, a mamãe Natália e o papai Rafael. Equipe SAMU na ocorrência: Ouroeste (Técnico Paulo e Motorista Maria). Fernandópolis: (Enfermeiros Adler e Lais, Motorista Yukio e médico Artur). Após todos os procedimentos, mãe e bebê foram conduzidos a Santa Casa de Fernandópolis”, manifestou André Pessuto.