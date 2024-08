Escola de Votuporanga conquista títulos nos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo na modalidade de Atletismo

A escola Enny Tereza Longo Fracaro, de Votuporanga, brilhou mais uma vez ao conquistar diversos títulos na final estadual dos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo. Com a participação de quatro atletas com deficiências físicas, a escola foi a única representante da Diretoria de Ensino de Votuporanga no evento, que reuniu mais de 2.000 atletas em 14 modalidades esportivas.

A competição, realizada no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, foi um passo crucial na busca por uma vaga na seleção paulista que disputará a etapa Nacional dos Jogos Escolares Paralímpicos, marcada para ocorrer entre os dias 1 e 6 de novembro no mesmo local. A etapa nacional contará com a participação de mais de mil atletas de todos os 27 estados do país.

Os atletas da escola obtiveram resultados impressionantes:

Yago Fernando : Venceu as provas de 60 metros (15,93 segundos), 100 metros (27,98 segundos) e salto em distância (2,64 metros) na classe T42, estabelecendo novos recordes nacionais em todas as três provas.

: Venceu as provas de 60 metros (15,93 segundos), 100 metros (27,98 segundos) e salto em distância (2,64 metros) na classe T42, estabelecendo novos recordes nacionais em todas as três provas. Youfranmes e Youvellys : As irmãs competiram no arremesso de club, na classe F32. Youfranmes alcançou a marca de 7,40 metros, conquistando o primeiro lugar, enquanto Youvellys obteve a segunda colocação com 3,13 metros.

: As irmãs competiram no arremesso de club, na classe F32. Youfranmes alcançou a marca de 7,40 metros, conquistando o primeiro lugar, enquanto Youvellys obteve a segunda colocação com 3,13 metros. Sofía Vitória: Bicampeã como Yago, venceu suas três provas: 60 metros (8,96 segundos), 100 metros (15,64 segundos) e salto em distância (5,05 metros).

Agora, os atletas aguardam ansiosamente por uma possível convocação para representar o estado de São Paulo na etapa Nacional.

O professor Márcio Fukuiama, a diretora da escola Rejane Secato e o secretário municipal de esportes, Sr. Marcelo Stringari, agradecem o apoio das empresas À Jóia, Di Calçados de Cosmorama, Polizeli Parafusos, Facchini, Frango Rico, Noroaço, Supermercados Porecatu, H.S.A. e Pontual Seguros.