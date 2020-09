Mirassol e Ferroviária disputam contratação de Murilo, ex-FFC

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Não é só dentro de campo que Mirassol e Ferroviária estão travando uma disputa. Isso vem acontecendo também fora das quatro linhas quando se trata de reforços.

O Mirassol demonstrou interesse nas contratações do meia Gabriel Calabres e do atacante Murilo Oliveira, que perderam espaço no elenco do Botafogo-SP durante a Série B. Já a Ferroviária está de olho apenas em Murilo Oliveira.

Vale lembrar que, recentemente, o meia Léo Artur, ex-Corinthians e Ponte Preta, deixou a Ferroviária depois de receber uma proposta do Mirassol.

A Ferroviária é a líder do Grupo 7, com três pontos. Já o Mirassol empatou na estreia e está na sexta colocação. Os dois times voltam a campo no sábado, contra Portuguesa-RJ e Cabofriense-RJ, respectivamente.

Gabriel Calabres, de 22 anos, passou pela base do São Carlos, mas foi revelado no Santos. O meia, porém, quase não teve oportunidades no profissional e deixou o clube em 2019, contratado pelo Cianorte.

No ano passado, Calabres foi emprestado para a Chapecoense, mas também não teve oportunidades. Já no Botafogo-SP, disputou 16 partidas nesta temporada.

Murilo Oliveira, também de 22 anos, foi revelado nas categorias de base do São Paulo, mas não teve oportunidades no profissional, sendo emrestado ao Cianorte em 2018.

Em 2019, o atacante foi contratado pelo Fernandópolis, onde se destacou e marcou 15 gols em 23 jogos. As boas atuações chamaram a atenção do Botafogo-SP, onde está desde o início do ano. Em 13 partidas, Murilo Oliveira marcou apenas um gol.