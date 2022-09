Escola de Kung Fu Punhos Unidos celebra 25 anos de uma trajetória de conquistas

“Aquele que vence os outros é forte, mas aquele que vence a si mesmo é poderoso.” (Provérbio de Kung Fu).

Buscando sempre a inovação a Escola de Kung Fu Punhos Unidos, hoje é referência na

cidade de Votuporanga.

A rede de escolas Punhos Unidos celebra 25 anos de existência, mantendo sempre o compromisso de oferecer qualidade, através de muita experiência profissional, dedicação, comprometimento e amor pela arte marcial chinesa, o Kung Fu.

As técnicas do Kung Fu concentram-se na defesa e não no ataque. A prática visa

aperfeiçoar não só o corpo, mas a moral, o caráter, sobretudo a disciplina mental. A

filosofia da arte marcial consiste no equilíbrio entre o corpo, mente e espírito!

A Escola de Kung Fu Punhos Unidos foi fundada pela Mestre Renata Balestrini no ano

de 2000, e vem desenvolvendo o aperfeiçoamento individual e coletivo dos adeptos,

dentro da arte marcial em todo território nacional. Renata Balestrini reside em Londrina/PR, onde mantém a matriz das escolas. Atualmente ela se encontra em Portugal

montando mais uma filial.

Em entrevista ao jornal Diário de Votuporanga a mestre Renata Balestrini pode contar

sua trajetória no Kung Fu e também sobre os 25 anos da academia, acompanhe:

DV: Como surgiu o Kung Fu na sua vida e como é para você celebrar os 25 anos da

academia?

“Em 1997 comecei a ensinar Kung Fu, no Estado de São Paulo, mais precisamente no Tatuapé; naquela época não havia muitas mulheres ensinando artes marciais, então para conquistar a confiança das pessoas e conseguir adeptos, eu participava de muitas lutas e eventos para “mostrar” meu trabalho.

Conquistei alguns alunos em São Paulo, porém em 2001 fui morar na cidade de Londrina por conta da Universidade, então já em Londrina resolvi me dedicar e abrir realmente uma escola de kung fu. Com o apoio dos meus alunos de São Paulo, e dos meus familiares, montei a primeira escola no Paraná, continuei participando de lutas de vale tudo para angariar adeptos ao kung fu, na época não chamava MMA, e sim Vale Tudo, eram a melhor forma de ter visibilidade na época estava bem em alta. Eu usava os eventos como porta de entrada para o mundo das artes marciais inserindo o que eu havia aprendido com meu mestre. Aos poucos fui passando os conceitos tradicionais para que construíssemos uma família marcial com raízes fortes.

Como as minhas origens de treinamento eram de Hong Kong, junto com o meu mestre, um chinês radicado no Brasil chamado Li Hon Ki, viajávamos sempre até a China para fortalecimento da técnica, com isso conseguia trazer muitas práticas chinesas para o Brasil, chamando atenção das pessoas para a nossa arte marcial.

O Início foi bem “sofrido”, pois eu ainda não tinha uma carteira de alunos engajados para me ajudar, então a maioria das coisas eu tinha que fazer sozinha, eventos, lutas, divulgação, além das aulas e toda a parte administrativa! Porém com muito trabalho árduo “como o próprio kung fu nos ensina” hoje contamos com uma equipe de mais de 100 faixas pretas formados espalhados pelo mundo e disseminando os ensinamentos, muitos ensinando a arte marcial, outros ensinando os conceitos da arte em suas atividades, várias escolas no Brasil, Oriente e Europa! Tenho orgulho da nossa história e da família marcial que construímos ao longo desses 25 anos!”

Punhos Unidos em Votuporanga

Em Votuporanga o responsável pela Escola é o Sifu (mestre/pai) André Castanheira, e

ele conta como surgiu o Kung Fu em sua vida.

“Iniciei minha prática de Kung Fu Hung Gar no ano de 2005, como aluno da Mestre Renata Balestrini, sendo convidado a atuar como monitor já no ano de 2007. Desde então, passei a lecionar aulas de kung fu Hung Gar ao lado da Mestre, para em 2014, abrir uma unidade Punhos Unidos em Votuporanga. Faixa preta 3º grau e representante da linhagem do Grão Mestre Li Hon Ki e tendo como Mestra Renata Balestrini, estive na China em 2010 no 8º Zhengzhou International Championship, na província de Henan (Templo Shaolin), quando conquistei o segundo lugar, dentro da categoria armas longas, representando o Brasil entre 16 países participantes. Já realizei algumas lutas dentro da categoria Sanda, tendo sido campeão paranaense e vice campeão brasileiro. Atuo ainda como professor de Tai Chi Chuan, sendo um dos representante do estilo Yang da linhagem do Grão Mestre Li Wing Kay e Mestra Renata Balestrini.”

Tai Chi Chuan, explica o Mestre, é uma arte marcial chinesa praticada com movimentos

realizados lentamente e em silêncio, proporcionando a movimentação da energia do

corpo e estimulando a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade. Esta

prática estimula tanto a parte física quanto mental.

A Escola Punhos Unidos é frequentada por crianças, adultos de ambos os sexos, pessoas que procuram, por meio das técnicas chinesas, terem uma vida mais saudável e plena.

