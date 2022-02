Viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, violão popular, percussão e flauta-doce ainda estão com vagas abertas até dia 11 de fevereiro A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga informa que continuam abertas as inscrições para cursos gratuitos de instrumentos musicais na Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito). O prazo de inscrição segue até o dia 11 de fevereiro. Os cursos que ainda têm vagas são do “Projeto Sinfônico” (viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico); “Projeto Música Livre” (violão popular ou percussão popular) para pessoas de 10 a 18 anos; e iniciação musical flauta-doce, destinado ao público infantil entre 8 e 10 anos. Todos os cursos serão realizados nos períodos da manhã e tarde. As inscrições podem ser feitas de modo presencial, na secretaria da Escola de Artes, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h; necessário que os interessados menores de 18 anos estejam acompanhados por pais ou responsáveis e todos portando documentos pessoais. Prevenção à Covid-19

Os cursos serão presenciais, mas sempre seguindo as medidas preventivas à Covid-19. Haverá disponibilidade de álcool em gel para higienização das mãos, o uso obrigatório da máscara e distanciamento social entre os participantes. Mais informações podem ser obtidas na Escola de Artes, localizada rua São Paulo, nº 3.546 (anexa à Concha Acústica) com o telefone (17) 3422-4288 ou na Secretaria da Cultura e Turismo, cujo telefone é (17) 3405-9670.