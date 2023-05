Palco das Artes: edição levará atrativos para Simonsen neste sábado

Projeto itinerante traz oficinas e show gratuito para a população; clássicos da música sertaneja raiz fazem parte do repertório musical

A sexta edição do Palco das Artes – Música Itinerante será realizada neste sábado (27/5). Desta vez, o local escolhido para receber o projeto é Simonsen, distrito de Votuporanga, com uma programação voltada para os clássicos da música sertaneja raiz com o cantor Naldo Lobo e banda.

O músico se apresentará a partir das 20h30 na praça de Simonsen (Capela Nossa Senhora Aparecida). Nascido em Londrina, no Paraná, Naldo Lobo começou sua carreira musical aos 8 anos de idade, dois anos após ter sido presenteado pelo pai com seu primeiro violão.

O cantor tem como base musical nomes importantes da música sertaneja, como Milionário e José Rico, Matogrosso e Mathias, Chitãozinho e Xororó, entre outros.

Oficinas

Além da atração musical, no mesmo local, serão realizadas duas oficinas no período da tarde, com duração de uma hora cada. As inscrições gratuitas deverão ser realizadas no local.

– Oficina de Percussão com Balde com o músico Jackie, às 16h, público-alvo acima de 8 anos. Atividade tem como objetivo permitir um primeiro contato com a música, através de utensílios não convencionais, como o balde, por exemplo e estimular a musicalização.

– Oficina de Dança Espontânea, com a bailarina Tati Mucci, às 17h,

público-alvo acima de 8 anos. Tem como intuito fazer com que cada indivíduo explore e estimule a movimentação própria de seu corpo, independente da sua estrutura e experiência com a dança. Segundo a artista, todo corpo pode dançar!

O projeto

O Palco das Artes é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Santa Luíza Agropecuária e Açúcar Santa Izabel e apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, sob coordenação artística de Tati Mucci Produções.