Fliv 2024: Festival promove cerca de 400 atividades gratuitas com destaque para shows de Sandra de Sá e Biquini Cavadão

Com o tema ‘Além das telas: narrativas que abraçam, reconexões que incluem’, o festival retorna para mais uma edição de 4 a 11 de agosto, homenageando o escritor Ilan Brenman

A 14º do Festival Literário de Votuporanga (FLIV) promoverá mais de 400 atividades culturais e totalmente gratuitas entre os dias 4 e 11 de agosto. As duas grandes atrações já foram anunciadas na manhã desta quinta-feira (4/7), em cerimônia de lançamento realizada no Cine Cultural do Parque da Cultura, que contou com a presença de imprensa, autoridades e convidados.

A abertura do festival será realizada com um show da cantora Sandra Sá, no dia 4 de agosto, às 20 horas, no palco principal do Parque da Cultura. Já no dia 7/8, a partir das 20h, a banda Biquini Cavadão sobe no mesmo palco para celebrar o aniversário de 87 anos de Votuporanga com um show comemorativo.

Também estão previstas rodas de bate-papo com escritores, contação de histórias, oficinas criativas, sessões de cinema, espetáculos teatrais, musicais e muito mais. Um espaço que foi sucesso no ano passado e será mantido nesta edição é o circo, destinado às atividades para o público infantil.

“A expectativa é que o FLIV continue a promover o acesso à cultura e à literatura de forma inclusiva e acessível”, destacou Janaína Silva, Secretária de Cultura e Turismo. O prefeito Jorge Seba também compartilhou sua visão para o festival: “Estamos entusiasmados em receber mais uma edição desse festival, que celebra a importância da literatura e da arte, essas expressões culturais são fundamentais para enriquecer, educar e unir as pessoas”.

O Fliv terá como homenageado o escritor Ilan Brenman, premiado com publicações em mais de 15 países, palestrante nas áreas educativas e culturais, e educador especializado em Desenvolvimento Humano e Storytelling. Considerado um dos principais escritores de literatura do Brasil, é Mestre e Doutor em Educação pela USP e bacharel em Psicologia pela PUC, com 70 livros publicados e mais de 3 milhões de exemplares vendidos.

A curadoria geral do festival está a cargo de Lucas Michelani, programador e produtor cultural, curador e poeta. Nascido em Americana/SP, é bacharel em Estudos Literários pela Unicamp e especializado em Gestão Cultural pelo Senac-SP. Autor do livro de poemas “Ainda algo antes de deitar” (Ofícios Terrestres Edições, 2020), contemplado pelo ProAC Editais 2019.

A curadoria infantil ficará a cargo de Susana Coutinho, mestre em Literatura Brasileira pela Unicamp, que atualmente é gerente adjunta na Unidade do Sesc Rio Preto, e Roselaine de Souza, arquiteta e urbanista formada pela UNIFEV, especializada em habilitação social pela PUC Campinas e técnica de programação do Sesc Rio Preto.

Além das telas

Este ano, o festival traz o tema “Além das telas: narrativas que abraçam, reconexões que incluem”, destacando a importância de transcender as interações digitais e valorizar as conexões humanas através da literatura e da arte.

Segundo a curadoria, vivemos em um mundo contemporâneo no qual as telas nos conectam a outras realidades dentro e fora do país. “Frequentemente esquecemos que, do outro lado da tela, existem pessoas com suas próprias histórias, afetos, desejos e angústias. Este ano, celebramos a literatura como uma ponte entre corações, promovendo a empatia e a inclusão, e expandindo nossos horizontes além da interação digital, queremos reafirmar a importância de narrar histórias olhando nos olhos, de sentir o chão sob os pés, de brincar e celebrar a vida em comunidade”, diz Lucas Michelani.

O FLIV 2024 convida todos a se desconectarem das telas e se conectarem ao presente, buscando vivenciar um “nós” coletivo que supera o “eu” individual. Celebrando a riqueza das diferenças humanas, o festival promete uma programação diversa e inclusiva, proporcionando um espaço de encontro e troca cultural.

A programação completa do FLIV 2024 será anunciada em breve. Acompanhe mais detalhes e informações dos preparativos nas redes sociais @flivotuporanga.

Serviço:

14º Festival Literário de Votuporanga – FLIV

De 4 a 11 de agosto

Parque da Cultura, em Votuporanga (SP)

Site oficial: flivotuporanga.com.br