Os jogadores Matheus de Oliveira Santos, Davi Gustavo Moreira da Costa, Allan Santos Piacentto e Ruan Nunes Davanso, sob a orientação do técnico João Eduardo Gutierres Assufe, venceram a equipe de Lorena na disputa pelo terceiro lugar. 🎉👏

Representando Votuporanga, a equipe da Escola Estadual Professora Uzenir Coelho Zeitune, localizada no bairro Vila Guerche, mostrou grande habilidade e determinação durante todas as etapas do Campeonato Estadual. 🌟

Parabéns a todos os envolvidos por essa conquista! 🌟🏆