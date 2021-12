Equipe que procurava idoso desaparecido se depara com onça

A equipe do Corpo de Bombeiros que fazia buscas por um idoso que estava desaparecido e acabou sendo encontrado morto em uma mata na tarde deste domingo na zona rural de Araçatuba se deparou com uma onça parda durante os trabalhos. A Polícia ambiental também havia sido acionada e o animal não chegou a oferecer risco às equipes.

De acordo com informações da polícia ambiental, a equipe dos bombeiros informou que durante as buscas se deparou com a onça parda, que estava em uma mata nas proximidades do assentamento Chico Mendes, na fazenda Santa Helena, bairro rural Areia Branca, onde o idoso estava desaparecido havia quatro dias.

As buscas continuaram sendo realizadas pelos bombeiros, policiais ambientais e até participação de populares e familiares do idoso. Ele acabou sendo encontrado já sem vida e com sinais de desidratação. O corpo estava em estado inicial de decomposição e sem as vestes. Desaparecido

João Januário de Pina Filho desapareceu na quinta-feira e a esposa dele viu de longe quando entrou na mata, foi atrás do marido mas não chegou a tempo de alcançá-lo. O idoso estava morando havia pouco tempo no assentamento e segundo familiares não estava se adaptando no local. Ele morou por muito tempo em um sítio, antes da família se mudar para o assentamento.

