Quadrilha rouba máquinas agrícolas em Guapiaçu

As vítimas foram amarradas durante o assalto. As polícias de Colina/SP e Barretos/SP conseguiram apreender as máquinas, mas os bandidos conseguiram fugir.

Uma quadrilha roubou máquinas agrícolas de uma propriedade rural em Guapiaçu/SP. Durante o roubo, os criminosos amarraram as vítimas e conseguiram fugir com quatro veículos. O crime aconteceu nesta quinta-feira (7).

De acordo com a polícia, os bandidos renderam as vítimas e as amarraram para roubar os quatro veículos e fugiram.

Em ação conjunta entre as polícias de Colina/SP e Barretos/SP, as quatro máquinas foram localizadas e apreendidas: dois tratores, um caminhão oficina e um caminhão prancha. Os criminosos conseguiram fugir.

As vítimas foram liberadas pela polícia. A ocorrência foi registrada na delegacia de Barretos e a polícia procura pelos bandidos.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br