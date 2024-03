Equipe multiprofissional participa de Seminário de Cuidados Paliativos

Evento discutiu sobre a política nacional de cuidados paliativos, aprovada em dezembro de 2023

Na última semana, a equipe multiprofissional da Santa Casa de Votuporanga marcou presença no I Seminário Municipal de Cuidados Paliativos de Ribeirão Preto.

O evento reuniu profissionais de diversas áreas da saúde, proporcionando uma troca de experiências e conhecimentos valiosos sobre a política nacional de cuidados paliativos, aprovada em dezembro de 2023.

O Seminário contou com a presença de Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, gerente da equipe multiprofissional; Fernanda Menezes, coordenadora de Fisioterapia; Vanessa Bortolozo, capelã; Mayara Pretto, fisioterapeuta; Grazieli Paschoalim, assistente social e Lilian Maira Curti Passos, supervisora de Enfermagem.

Juntas, elas representaram a diversidade de especialidades que compõem a equipe do Hospital, refletindo a abordagem integral necessária para fornecer cuidados paliativos de qualidade.

O destaque do evento foi, sem dúvida, as discussões acerca da política nacional de cuidados paliativos.

Aprovada em dezembro de 2023, representa um avanço significativo no âmbito nacional, delineando diretrizes e estratégias para melhorar a qualidade de vida de pacientes em cuidados paliativos e suas famílias. “Participar desse encontro foi uma oportunidade única de conhecer uma cidade que já tem uma política de cuidados paliativos municipal implementada. Observar como Ribeirão Preto trabalha em rede para efetivar essa política proporcionou insights valiosos que certamente contribuirão para aprimorar os serviços prestados pela equipe”, destacou Emília.

Além disso, o seminário permitiu que as profissionais compreendessem as possibilidades de expansão dos cuidados paliativos em âmbito nacional, considerando as diretrizes estabelecidas pela política. “A troca de experiências proporcionou uma visão mais ampla e integrada sobre como implementar e fortalecer os cuidados paliativos em diferentes contextos”, finalizou.