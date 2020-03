Equipe Delta da PM captura procurada pela Justiça em Votuporanga

Após abordagem pela Rua Dante Furlani, na zona norte da cidade, ficou constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra J.C.R., de 23 anos, expedido pela Justiça de Cardoso/SP, em condenação por tráfico de drogas.

Na noite desta sexta-feira (13), policiais militares da Equipe Delta realizavam patrulhamento pela zona norte de Votuporanga/SP, quando se depararam um uma mulher, em frente um estabelecimento comercial, pela Rua Dante Furlani; esta, quando avistou à presença da polícia apresentou atitude considerada suspeita, sendo prontamente abordada.

De acordo com informações, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado; contudo, J.C.R., de 23 anos, já era conhecida dos meios policiais devido ao envolvimento com o tráfico de drogas; sendo que após pesquisa, foi constatado um mandado de prisão em aberto – condenação por tráfico de drogas, com pena de 2 anos e 6 meses no regime semiaberto, expedido pela Vara Criminal do Fórum de Cardoso/SP.

Diante do exposto, ela foi presa e apresentada na Central de Flagrantes, onde foi ouvida e permaneceu à disposição da Justiça.