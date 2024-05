Entregador de delivery disfarçado é preso pela Polícia Militar de Votuporanga

Na noite de terça-feira (28), a Polícia Militar de Votuporanga realizou a prisão em flagrante de um traficante que se infiltrava na cidade sob a fachada de um entregador de delivery. A operação teve lugar na Praça do Half e no bairro Pacaembu.

Fim das entregas ilícitas:

Os policiais da Força Tática suspeitaram de um indivíduo carregando uma mochila característica de entregas e decidiram abordá-lo. Durante a busca, foram descobertas várias porções de maconha, prontas para a comercialização.

Desmantelamento do centro de distribuição:

Prosseguindo com as investigações, os policiais descobriram que a residência do suspeito servia como um ponto central para a distribuição de entorpecentes. Na incursão ao local, foram apreendidos dois tijolos e meio de maconha, além de outras porções prontas para venda e equipamentos para embalagem da substância. Com essa operação, aproximadamente 750 doses de maconha foram impedidas de chegar aos consumidores.

Prisão do traficante:

Diante das evidências encontradas, o traficante foi detido em flagrante e encaminhado à Central de Polícia de Votuporanga, onde permanecerá à disposição da Justiça.