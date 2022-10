PM desmonta armazenamentos de drogas e apreende R$ 11 mil em dinheiro

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Catanduva (SP) desmontou duas casas usadas como armazenamento de drogas, após uma perseguição policial, na tarde da última segunda-feira (17).

Segundo informações da PM, os policiais faziam um patrulhamento no bairro Nova Catanduva quando suspeitaram da atitude do motorista e passageiros de um carro. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos fugiram em alta velocidade e, durante a perseguição, tentaram saltar do carro em movimento. O veículo chegou a bater em um poste e os ocupantes fugiram a pé, mas foram capturados.

Durante uma vistoria no automóvel, os pms encontraram drogas. Os suspeitos confessaram que armazenavam entorpecentes e entregaram os endereços de duas casas usadas no crime.

Nos locais, a corporação apreendeu 897 porções de crack, 780 porções de cocaína, 2 tijolos de crack pesando 1,7 kg, 1,2 kg de maconha, mais de 500 gramas de cocaína e crack a granel, além de pinos vazios para a embalagem da droga.

A PM também apreendeu celulares e R$ 11,9 mil em dinheiro. Os criminosos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça.