Entregador de açaí morre após sofrer acidente em Fernandópolis

Um entregador de açaí morreu após se envolver em um acidente registrado na tarde desta quarta-feira, dia 30. O fato foi registrado no cruzamento da Rua Bento Miguel de com a rua Rio de Janeiro, no bairro Coester em Fernandópolis, por volta das 6h40.

Segundo informações preliminares, Yzinailon Raicar Rodrigues Oliveira do Prado, 20 anos, acabou se chocando contra outro motoqueiro. Ele foi socorrido por uma unidade do Samu e encaminhado a UPA, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Yzinailon teve fratura em um dos braços e várias escoriações pelo corpo e no momento do acidente estava consciente e chegou a prestar algumas informações a Policia Militar que atendeu a ocorrência.

Por volta das 7h20 desta quarta-feira, dia 30, ele acabou indo a óbito sofrendo uma hemorragia interna enquanto dormia. O corpo foi encaminha ao IML de Fernandópolis para exames de necropsia.