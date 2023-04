Comemorações pelos 80 anos de Valentim têm início hoje com Cavalgada

No próximo dia 03 de maio, Valentim Gentil comemora 80 anos. Para celebrar a data, a Prefeitura convida toda população para as comemorações de aniversário da cidade.

CAVALGADA

As festividades iniciam no dia 23 de abril com a realização da Cavalgada “Amigos de Valentim Gentil”. Neste mesmo dia, será promovido Leilão Beneficente. O evento terá início às 9h com saída e retorno para o Recinto Municipal “Maria Cavalin”.

VALENTIM RODEIO SHOW

De 27 a 30 de abril, será realizada a maior festa da região, Valentim Rodeio Show. Com abertura dos portões às 20h, haverá o tradicional rodeio, parque de diversões, praça de alimentação e shows todas as noites. No dia 27 de abril, com portões abertos, sobe ao palco a dupla Guilherme e Benuto; no dia 28 o show é com Zé Neto e Cristiano; no dia 29 de abril, tem Hugo e Guilherme; e, com entrada solidária, no domingo, dia 30, Eduardo Costa encerra a festa.

CAMPEONATO DE MULANDEIROS

Nos dias 28 e 29 de abril, Valentim Gentil receberá a Etapa Nacional do Campeonato de Mulandeiros, no Centro de Eventos “Maria Cavalin”, das 8h às 17h.

HASTEAMENTOS DOS PAVILHÕES

A Prefeitura de Valentim Gentil convida a população para acompanhar o Hasteamento dos Pavilhões. O evento será realizado em frente ao Paço Municipal, a partir das 8h, no dia 03 de maio.

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS

As festividades serão encerradas com a Missa em Ação de Graças pelo aniversário da cidade. No dia 03 de maio, a população é convidada para a Santa Missa, às 19h30 na Igreja Matriz de São Sebastião.