Andarilhos são presos após furto de celular em Estrela d’Oeste

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Em uma ação rápida, a Polícia Militar de Estrela d´Oeste conseguiu prender dois andarilhos suspeitos de furtar um celular da Assistência Social do município.

A ocorrência teve início quando a Polícia Militar foi acionada por uma funcionária da Assistência Social, que relatou o furto do seu celular logo após ter providenciado passagens para Olímpia para os dois indivíduos, identificados como Alexandre e Edson. Com as características dos suspeitos em mãos, a equipe policial se dirigiu ao terminal rodoviário da cidade.

No local, os policiais abordaram os dois homens e encontraram o celular furtado escondido no banheiro da rodoviária, debaixo da pia. Após a identificação, foi constatado que Edson era o autor do crime.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Estrela d´Oeste, onde o delegado Dr. Vinicius Oliveira dos Anjos tomou ciência da ocorrência e registrou um Boletim de Ocorrência (BOPC LM4465/24) por furto.

O celular foi apreendido e Edson foi preso em flagrante, ficando à disposição da Justiça.

Região Noroeste