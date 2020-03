Segundo o hospital, o médico é plantonista e trabalha na Santa Casa de José Bonifácio. Os quatro enfermeiros estão em isolamento domiciliar e fizeram os testes para saber se estão com coronavírus, mas os resultados ainda não saíram.

Os enfermeiros apresentaram sintomas como coriza e gripe leve. “Tivemos informações com quem teve contato com o médico, fizemos a coleta e foi feito isolamento. Enviamos o exame para Rio Preto para aguardar o resultado”, afirma Eduardo Benites Afonso, secretário da Saúde do município.