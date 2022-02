Árvore cai sobre carro e mata três em rodovia de Ibirá

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um acidente matou três pessoas, ontem (3), na rodovia Roberto Mário Perosa, em Ibirá. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Civil, o acidente aconteceu após uma árvore cair sobre o carro.

A reportagem apurou que no veículo estavam Danilo, sua mulher, Bruna, e uma criança de 3 anos, Elisa, filha do casal. Os três não resistiram. Além deles, seguia no carro Evelyn, filha mais velha de Bruna, que foi encaminhada para a Santa Casa de Ibirá e não corre risco de morte.

Também foi apurou que o casal e a criança eram moradores de Ibirá e trabalhava em um sítio próximo ao local do acidente. Além da polícia, o Corpo de Bombeiros também compareceu ao local, que precisou ser parcialmente interditado.

Diário da Região