Encontro: Santa Casa ressalta os benefícios do aleitamento materno

Enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro e a psicóloga Gabriella Barbosa Alves da Silva deram dicas para este momento tão especial

O Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com o SanSaúde, retornou nesta terça-feira (31/8). O tema não poderia ser melhor: aleitamento materno e foi discutido virtualmente, no canal YouTube.

Os profissionais da Instituição ressaltaram a importância do aleitamento materno e como os familiares podem auxiliar neste momento. “É um assunto que deve ser amplamente discutido, chamando a atenção principalmente dos pais para que a gestante entenda melhor o que a aguarda. É fundamental a mulher saber para quem pede ajuda e qual a melhor orientação”, disse o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro.

Na primeira semana do recém-nascido em casa, Rodrigo destacou os cuidados. “Neste período, podem surgir dúvidas. Também é o momento de acontecer acordo entre o casal ou quem está auxiliando a puérpera. Quando for amamentar o bebê, é necessário silêncio e que alguém assuma o controle dos afazeres da casa”, complementou.

Ele enfatizou que o leite materno é o alimento mais completo. “Não existe leite fraco, o que pode haver é tempo insuficiente para mamada. O primeiro líquido é o que vai matar a sede. Depois de 10 minutos de sucção, ele fica rico em gordura”, afirmou.

Benefícios

O enfermeiro explicou que, no aleitamento, há troca de carinho e encontro entre as mamães e os bebês. “A mãe aquece com o calor do corpo, há troca de microrganismos, enquanto o recém-nascido reconhece pelo cheiro e pela voz. O ato de amamentar favorece a dentição e a fala, sendo um exercício físico para o neném. Para a mulher, favorece para que o útero volte ao tamanho normal mais rapidamente, evitando hemorragia”, frisou.

Por sua vez, a psicóloga ressaltou que a amamentação promove apego. “Contribui no desenvolvimento emocional, cognitiva, com crianças menos agressivas, mais confiantes, mais competentes socialmente. Não é só o ato de oferecer o leite, mas construção de vínculo”, disse.

Gabriella também deu dicas para os conselhos caseiros ou experiências de outras pessoas. “É importante dividir estes momentos, mas filtrando as informações e discutindo com os profissionais de saúde”, concluiu.