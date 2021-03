Para realizar a inscrição, a idade mínima é 18 anos e o interessado precisa ser alfabetizado. Com intuito de evitar aglomerações em cumprimento às medidas de restrições para combate e prevenção à Covid-19, as inscrições somente poderão ser realizadas através do link: http://bit.ly/3r1ktFS. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição, com prazo máximo de encerramento marcado para o dia 12 de março. Após o período de inscrições, os candidatos selecionados serão comunicados para efetuar a matrícula, enquanto que os demais inscritos serão colocados em lista de espera.

O curso de criação e edição de imagens será de 29 de março a 07 de abril, das 13h30 às 17h30, mesmo horário para o curso de fabricação de bermudas e calças, que será ministrado no período de 29 de março a 20 de abril. As aulas serão ministradas no Senai, na rua Olga Loti Camargo, no Jardim Santos Dumont.