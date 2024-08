Em entrevista à TV TEM, afiliada da TV Globo, o delegado Ericson Sales Abufares contou que, em depoimento, Gleison Luís Menegildo contou já ter saído com Giovana meses antes do dia em que ela morreu, depois de eles terem se conhecido em um aplicativo de relacionamento. O empresário afirmou ter tido pouco contato com ela, mas, meses após saírem, ela foi à empresa dele levar seu currículo. “O empresário informou que, há 15 meses, ele conheceu a garota em um aplicativo de relacionamento e teria saído com ela naquela época. Cerca de sete meses depois, no fim do ano, a jovem teria pedido um emprego para ele. Por isso, ele falou: ‘traga seu currículo aqui que nós vamos analisar’. E foi aí que teve um novo encontro com ela, na empresa dele, em São José do Rio Preto“, explicou o delegado.