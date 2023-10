Empresário de Monte Aprazível tem 40% do corpo queimado em explosão dentro de loja

Um empresário de 31 anos foi conduzido ao Hospital de base de São José do Rio Preto após ter 40% do seu corpo queimado em um incêndio dentro de uma loja de dispositivos móveis, na tarde desta quinta-feira (19/10), em Monte Aprazível. Houve uma explosão no estabelecimento.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, após ser resgatada, a vítima foi levada para a Santa Casa da cidade, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Mesmo debilitado, o indivíduo conseguiu comunicar que a explosão ocorreu após ele acender um fósforo para aquecer comida na cozinha da loja.

Ele também mencionou que notou um vazamento na mangueira do botijão de gás. As chamas se alastraram rapidamente pela área, que ficou completamente arrasada. Os bombeiros isolaram a rua próxima à loja e, para controlar o fogo, foi necessário o auxílio de um caminhão de combate a incêndio da prefeitura. A vítima sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus.

