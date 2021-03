Empresário de Guapiaçu é preso com contrabando do Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um empresário de 47 anos, de Guapiaçu, com uma carga contrabandeada do Paraguai avaliada em cerca de R$ 50 mil. O fato aconteceu na BR 153, em Rio Preto, na noite de sábado (6). Entre os equipamentos apreendidos estão roteadores de internet e celulares. A mercadoria contrabandeada estava no porta malas de um Vectra com placa de Guapiaçu, conduzido pelo empresário.

Com o homem, a PRF também apreendeu uma arma calibre 38 com cinco munições. Ele alegou que portava o revólver para se defender de possíveis assaltos. Embora o registro da arma esteja em seu nome, o empresário a transportava fora do itinerário autorizado, por isso, ele também foi detido por porte ilegal de armas.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Rio Preto. O veículo e as mercadorias foram apreendidas junto à Receita Federal.