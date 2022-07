Empresário da região morre após acidente de moto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O empresário Reinaldo Roberto Dainese, de 70 anos, dono da Constroen, faleceu na noite deste domingo (17), vítima de um acidente de moto ocorrido na vicinal Nicola Barbieri, no sentido Coroados-Braúna.

Ele foi encontrado caído e desacordado na via. Levado inicialmente ao Pronto Socorro Municipal de Birigui, foi transferido ao longo do dia para o hospital da Unimed de Araçatuba, em estado grave.

No entanto, como o estado de saúde dele era muito grave, Dainese não resistiu e acabou evoluindo para óbito no início da noite.

De acordo com informações da polícia, o empresário foi encontrado caído, por volta das 11h. Ao lado dele estava a moto que usava, uma Harley Davidson. Até o momento ainda não há informações sobre o que teria motivado a queda.

O local onde o empresário e a motocicleta foram encontrados passou por perícia do IC (Instituto de Criminalística). Um inquérito será instaurado para apurar as causas do acidente que vitimou o empresário.

TRAJETÓRIA

Engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo) e em engenharia de Segurança do Trabalho, pela Escola Superior de Química “Oswaldo Cruz”, Dainese é fundador da construtora Constroen, que este ano celebrará 42 anos de existência.

Desde que foi fundada, a construtora vem atuando em diversos segmentos da construção civil, desenvolvendo projetos do médio ao altíssimo padrão, e nos setores industriais, comerciais, educação e hotelaria. É da empresa projetos como os edifícios O Guarani, América, Golden, Andorra, entre tantos outros localizados em regiões nobres de Araçatuba.

Carinhosamente tratado por Beto pelos amigos próximo, o engenheiro deixa filhos e esposa.

Até a publicação desta reportagem ainda não havia informação sobre liberação do corpo para a família, assim como horário e local de velório e sepultamento.

NOTA DE IMPRENSA

Por meio de nota divulgada por volta das 23h, deste domingo, a assessoria de imprensa da Unimed Araçatuba confirmou a morte do empresário.

Leia a nota na íntegra:

“É com grande pesar que informamos o falecimento, na noite de hoje (17), do Sr. Reinaldo Roberto Dainese de 70 anos.

O Sr. Roberto deu entrada na tarde de hoje (17), vindo transferido de outra unidade hospitalar onde recebeu os primeiros socorros.

Ele foi vítima de politraumatismo e submetido a cirurgias. Devido a gravidade das lesões, veio a falecer”, diz a nota.