Polícia Ambiental prende dois homens e uma mulher por roubo em propriedade rural em Cardoso

Crime ocorreu no final da noite deste domingo (21), em uma fazenda no bairro Córrego do Sucuri, município de Cardoso/SP. Na casa dos suspeitos presos, os militares resgataram um cachorro em situação de maus tratos.

Neste domingo (21), policiais ambientais realizavam policiamento rural, cientes de uma ocorrência de roubo ocorrido em uma propriedade rural no bairro Córrego do Sucuri, município de Cardoso/SP, onde quatro indivíduos se utilizando de um veículo VW/Parati, na cor verde, haviam rendido dois moradores da fazenda, por volta das 23h30 do sábado (20); roubando: um aparelho celular, R$ 170,00 em dinheiro, uma espingarda de pressão

e, três botijões de gás; fugindo após agredirem e amarrarem o caseiro e funcionário do local.

De acordo com informações, horas mais tarde, as vítimas conseguiram se soltar e acionaram à Polícia Militar, registrando o boletim de ocorrência.

Contudo, diante do exposto, os policiais ambientais iniciaram diligências, sendo informado de que havia sido encontrada no local do crime (propriedade), uma carteira com documentos em nome de E.F.V.T., indicando sua participação.

Em seguida, os militares abordaram um veículo VW/Parati, na cor verde, sendo que E.F.V.T., estava no veículo, bem como foram localizadas três blusas de agasalho, que de pronto foram reconhecidas, pelas vítimas, como sendo as vestes utilizadas pelos autores no crime.

Já em buscas pela residência foram encontrados: R$ 89,00 e, um aparelho celular, uma balança de precisão com resquícios de substância aparentando cocaína, duas porções de substância aparentando ser cocaína, totalizando 5,23g e uma porção de substância aparentando ser maconha pesando 4,15g.

Ainda pelo imóvel do casal, os policiais notaram uma ocorrência de maus tratos contra um cachorro, da raça dálmata, estando o mesmo muito desnutrido aparentando estar doente.

Diante do fatos, os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes em Votuporanga/SP, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.