Empresa inicia o recapeamento da rodovia Euclides da Cunha

Obras

Obras irão recuperar os 185km da rodovia, desde Mirassol até a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, com investimentos de R$ 140 milhões

Quem passa diariamente pela rodovia Euclides da Cunha (SP-320), que é a principal rodovia que corta Votuporanga, já pôde perceber uma grande movimentação de máquinas e homens trabalhando na via. Trata-se da obra de recuperação da pista, que receberá um investimento de cerca de R$ 140 milhões do Governo do Estado.

De acordo com o projeto, serão recapeados os 185km da rodovia, desde Mirassol até a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Há diversas frentes de trabalho em toda a rodovia e uma delas está instalada em Votuporanga, nas proximidades da Base da Polícia Rodoviária.

O objetivo do governo é recuperar todo o pavimento e sinalização de solo, para oferecer mais qualidade aos motoristas, seja para locomoção de uma cidade a outra ou para turismo ou transporte de cargas. Com isso, a via terá ainda mais segurança aos usuários, favorecendo o desenvolvimento da economia regional, estadual e do país como um todo.

“Fico feliz em ver que as obras na nossa Euclides da Cunha já foram iniciadas. O objetivo é que a rodovia permaneça entre as melhores do país. Uma rodovia bem conservada oferece segurança e melhora a economia, porque favorece menor consumo de combustível, impede que os veículos fiquem danificados e faz com que as viagens rendam muito mais, levando produtos e pessoas em segurança e com qualidade”, disse o deputado Carlão Pignatari (PSDB), em entrevista à Cidade FM, durante passagem recente pela região.

A Euclides da Cunha já foi eleita a melhor rodovia do país em 2021, de acordo com ranking da CNT (Confederação Nacional do Transporte) e do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). Ela foi classificada pelos usuários como ótima na época e a ideia é que ela permaneça com essa classificação após as obras de melhoria. O trecho é uma importante via de exportação, fazendo a ligação com o Estado de Mato Grosso do Sul.

Terceira faixa

Além do recapeamento na Euclides da Cunha, o deputado Carlão Pignatari afirmou também que, já no começo do ano que vem, devem ser iniciadas as obras de terceira faixa e trevos de segurança na rodovia Péricles Belini, no trecho de Votuporanga a Cardoso. “Fico muito feliz com essas obras, a nossa região continua crescendo e se desenvolvendo”, concluiu Carlão.

Legenda: Obras de recuperação da rodovia Euclides da Cunha na região já foram iniciadas com investimentos de cerca de R$ 140 milhões

Foto: A Cidade

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br