Unidade móvel no Shopping Cidade Norte ensina a instalar energia solar

No Shopping Cidade Norte, a unidade móvel “Road Show HUAWEI Solar”, projeto da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), em parceria com a HUAWEI e apoio de outras empresas do mercado de energia solar, oferecerá o curso “Fundamentos e Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico”, nos dias 11, 12 e 13 de abril.

O curso gratuito vai beneficiar cerca de 60 pessoas. De abril a dezembro do ano passado, o projeto percorreu 49 cidades em 17 estados, capacitando mais de 1.900 pessoas. Os interessados em participar deverão se inscrever no site https://www.roadshowhuaweisolar.com.br e, no dia do treinamento, levar 1 kg de alimento não perecível.

De acordo com Elaine Morília, o Shopping Cidade Norte apoia e incentiva iniciativas que promovem soluções inteligentes relacionadas à sustentabilidade e aos sistemas fotovoltaicos. “O curso é gratuito e estamos honrados em receber um projeto de abrangência nacional sobre energia solar no estacionamento do nosso shopping. Uma parceria que vem enaltecer a importância da região norte para o desenvolvimento socioambiental de Rio Preto e região”, disse ela.

O “Road Show HUAWEI Solar” é um veículo totalmente adaptado, equipado com energia solar. Trata-se de um sistema de microgeração distribuída on-grid e off-grid real que possui estrutura de sala de aula, espaço para workshops e uma casa com cozinha e lavanderia funcionais alimentadas por energia solar.

Energia solar significa maior capacidade de produção, energia limpa 24h, custos otimizados, inteligência, eficiência e segurança – essa é a mensagem que a Huawei quer levar a todas as paradas do Road Show juntamente com a ABGD e oferecer uma experiência imersiva ao público visitante.

Na casa cenário, o participante poderá ver de perto a solução fotovoltaica inteligente da Huawei para residências, que garante 24 horas de energia limpa, estável, mais barata e sem impactar na rotina e qualidade de vida de seus moradores.

“Imagine uma solução única com base em Inteligência Artificial que garanta o fornecimento de energia limpa dia e noite, de forma muito intuitiva, eficiente e econômica para ambientes residenciais, comerciais e industriais. Isso não é tendência, é hoje tranquilamente possível”, afirma Fábio Mendes, diretor de Canais da Huawei para a América Latina.

São três os objetivos do projeto: conscientizar a população sobre a importância de usar fontes renováveis para a geração de energia; qualificar profissionais interessados na instalação de sistemas fotovoltaicos e levar conhecimento para regiões de difícil acesso. “O roteiro também está contemplando as principais capitais e cidades mais avançadas no setor de energia renovável, bem como promovendo a energia solar fotovoltaica na prática”, comenta Guilherme Chrispim, presidente da ABGD.

Sobre o curso gratuito

Com carga horária de 4 horas, o curso oferece conteúdo programático que inclui noções básicas de regulamentação de geração distribuída de energia elétrica, dimensionamento preliminar de projetos solares fotovoltaicos, segurança e qualidade das instalações e vendas. Além dos aspectos técnicos, o curso abordará também as diversas etapas do processo de comercialização de sistemas fotovoltaicos e promoverá o empreendedorismo.

SERVIÇO:

Road Show HUAWEI Solar – Curso Fundamentos e Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico

Datas: 11, 12 e 13 de abril;

Horários: Das 8h às 12h e das 14h às 18h;

Carga horária: 4 horas;

Local: Shopping Cidade Norte;

Endereço: Av. Alfredo Antônio de Oliveira, 2077, Jardim Planalto;

Inscrições: https://www.roadshowhuaweisolar.com.br (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível).