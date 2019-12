Emocionante Concerto de Natal na Catedral encanta público 

Consolidando o que já havia sido um sucesso em 2018, neste ano o evento continuou sendo um dos mais esperados das Festividades na Concha. A Orquestra Sinfônica, regida pelo Maestro Mazinho Sartori, é composta por 40 musicistas entre instrumentos de cordas, sopros e percussão, e o Coral Canto Livre, sob coordenação do Maestro Marcio Zarsi, é formado por mais de 60 vozes. “Na apresentação do Concerto de Natal, Orquestra e Coral entoaram o repertório natalino no interior da Catedral, um ambiente especial cuja acústica apropriada favorece apresentações dessa natureza”, reforça Sartori.

O evento reuniu um público de aproximadamente mil pessoas, que não pouparam elogios aos músicos e coralistas ao final da apresentação.