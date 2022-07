Em Rio Preto acontece o lançamento do livro que conta a trajetória de Itamar Borges como secretário da Agricultura

Na quarta-feira, 20, o lado de sua esposa, Thaysa, sua mãe, Zilda, e suas filhas, Barbara e Rafaela, o deputado foi recebido por grandes amigos que prestigiaram o evento do livro que celebra uma parte importante da sua história.

A obra, intitulada “O gestor público que fez uma revolução no agro paulista”, escrita por Raul Marques, conta as realizações de Itamar Borges enquanto secretário da Agricultura e Abastecimento e toda sua contribuição para o crescimento do agro paulista.

O leitor também irá conhecer um pouco sobre o caminho do deputado desde seu primeiro mandato, como vereador, e posteriormente como prefeito de Santa Fé do Sul, sua cidade Natal.

Lideranças de mais de 180 municípios estiveram presentes para homenagear o deputado em uma noite de alegria e comemorações.

O autor, Raul Marques, diz ter sido uma grande aventura conhecer a estrada que levou Itamar Borges a grandes feitos; “Construir este livro foi um processo muito gratificante, foi possível conhecer ainda mais a história do Itamar como gestor público e como pessoa. O leitor terá a chance de conhecer o grande homem que é o deputado, principalmente na vida política”.

Chiquinho Matturro, atual secretário da Agricultura e amigo pessoal, comentou sobre as grandes conquistas do deputado; “10 meses de muito trabalho, um gigante da Secretaria da Agricultura. Itamar fez o que ninguém fez em tão pouco tempo. Mudou a vida das pessoas!”

O parlamentar ainda recebeu mensagens de carinho enviadas por vídeo de lideranças que não puderam estar presentes, como do ex-presidente Michel Temer e o do governador Rodrigo Garcia.

Itamar Borges agradeceu o carinho dos presentes; “Agradeço a Deus, a minha família, meus amigos, companheiros de trabalho e equipe, e reitero que ninguém faz nada sozinho. Tudo que aconteceu nos 10 meses à frente da secretaria e na minha vida pública, foi graças a todos vocês que estão aqui esta noite. Muito obrigado por compor esse time e construir essa trajetória”.

Baixe o livro: Itamar Borges – O gestor público que fez uma revolução no agro paulista

https://www.itamarborges.com.br/livro