EM MIRASSOL: homem atropela e mata mulher ao tentar fugir de abordagem da Polícia Militar por estar sob efeito de álcool

Uma tentativa de fuga terminou em tragédia na região central de Mirassol na noite da última sexta-feira, 29 de dezembro. De acordo com informações da Polícia Militar, por estar sob efeito de álcool, o motorista de um carro disparou em alta velocidade para fugir da abordagem policial e acabou atropelando e matando uma mulher.

Testemunhas contaram em depoimentos registrados na ocorrência que a vítima, Tell Maia Flausino, de 55 anos, estava entrando em seu carro, que estava estacionado na rua 9 de julho, quando foi atingida pelo veículo. Com o impacto ela foi prensada contra o carro e posteriormente lançada para a frente. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos.

Após o acidente, o motorista entrou em desespero, abandonou o veículo e fugiu do local a pé, mas os policiais conseguiram chegar até seu endereço pelas informações obtidas a partir da placa do carro. Ao ser encontrado, o homem confessou a autoria do crime e disse que o atropelamento não foi intencional.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à carceragem do Deic, em Rio Preto, onde aguarda audiência de custódia.

Tell está sendo velada e será sepultada neste sábado, 30, às 16h30, na cidade de Monte Aprazível, onde residia.

Mirassol Conectada