Em José Bonifácio, PRF recupera caminhão roubado avaliado em R$ 500 mil

O veículo estava com a numeração do chassi e do motor adulterada.

A Polícia Rodoviária Federal recuperou neste sábado, 26, um caminhão bitrem avaliado em quase R$ 500 mil. O veículo havia sido roubado em abril de 2021, em Curitiba/PR.

Segundo a PRF, as equipes estavam em fiscalização na praça de pedágio da BR-153, em José Bonifácio, quando abordaram o motorista do caminhão, com placas de São José dos Pinhais/PR.

No momento da abordagem, o bitrem estava descarregado. O motorista disse aos policiais que transportou uma carga de adubo até Minas Gerais e estava retornando ao Paraná.

Em vistoria aos sinais identificadores do caminhão, os policiais constataram que a numeração do chassi e do motor foram adulterados, porém os números originais pertencem a um veículo roubado no ano passado.

O caso foi registrado na delegacia de José Bonifácio. O motorista prestou depoimento e foi liberado. O caminhão foi apreendido e deve passar por perícia. A PRF já entrou em contato com o proprietário do veículo.

Fonte:(Gazeta de Rio Preto)