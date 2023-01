Ladrão é preso após assaltar lanchonete em Itajobi

Um criminoso de 29 anos foi preso em flagrante na noite deste último domingo, (08/01/2023), depois de assaltar uma lanchonete, no município de Itajobi (SP). Junto com ele estava outro bandido, que conseguiu fugir.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois criminosos chegaram no estabelecimento por volta das 20h30 e anunciaram o assalto. Simulando que estavam armados, eles renderam a filha e o dono do comércio e fugiram levando celulares e R$ 700 em dinheiro.

Policiais militares foram acionados e, através de testemunhas, descobriram uma residência que eles poderiam estar escondidos. Ao chegar no local, eles encontram peças de roupas queimadas que, segundo as equipes, eram semelhantes às usadas durante um roubo de uma loja de açaí da cidade, na última quarta-feira (4), entretanto, não havia ninguém no imóvel.

Com novas informações de vizinhos, equipes da Força Tática foram acionadas e se dirigiram até outro imóvel, onde eles poderiam estar escondidos. Na residência os PMs encontraram um dos ladrões, de 29 anos, que foi reconhecido pelas vítimas. Ele foi preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes de Novo Horizonte (SP).

Durante depoimento, o indivíduo negou a participação ou envolvimento com o crime. Os policiais apreenderam com ele uma blusa de frio, um gorro e um boné usados no assalto. O dinheiro, os celulares, bem como o segundo indivíduo, não foram localizados até o momento.

Gazeta do Interior