Em Álvares Florence, leilão em prol da Santa Casa de Votuporanga será neste domingo, dia 1º

Evento presencial, com entrada gratuita, terá início às 11h, no Centro Comunitário da cidade

A 7ª edição do tradicional Leilão de Gado de Álvares Florence, em prol à Santa Casa de Votuporanga, será neste domingo, dia 1º de maio, data em que se comemora o Dia do Trabalho. O evento solidário, com entrada gratuita, terá início a partir das 11h, no Centro Comunitário de Álvares Florence.

A realização do leilão de gado tem apoio do grupo “Os Chapeludos Gapira/SP”. Toda a renda do leilão será doada para a Santa Casa de Votuporanga, que é o único hospital da cidade que atende pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Adauto Mariola, integrante da Diretoria Executiva da Santa Casa de Votuporanga, falou sobre essa importante iniciativa solidária. “Estamos felizes que a população de Álvares Florence se uniu para a realização deste leilão de gado que acontece neste domingo. Se faz muito importante a retomada destes leilões em cidades que encaminham pacientes para serem atendidos na Santa Casa de Votuporanga”, disse Mariola.

Em Álvares Florence, o leilão de gado já é tradicional e reúne excelentes animais entre cabeças de gado e cavalos. “Por ser um evento solidário, os valores são atrativos e há condições facilitadas para o pagamento. Desde já, aproveitamos para agradecer aos doadores dos animais, apoiadores e voluntários, que são fundamentais para a realização do leilão”, afirmou Marcos Antônio Garcia – conhecido como Marcão –, que também faz parte da Diretoria Executiva do Hospital.

O Centro Comunitário de Álvares Florence conta com um espaço amplo e há climatização dos ambientes. “Convidamos a todos para almoçar com a gente neste domingo. Estaremos comercializando espetos, além de refrigerantes, água e muito mais”, adiantou Marcão.

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a participação de todos. “É uma grande corrente de solidariedade e amor à nossa causa. Somos uma Instituição filantrópica, que tem no DNA o desafio de oferecer saúde de qualidade e humanizada para quem precisa. E nesta missão, não estamos sozinhos. Contamos com voluntários e apoiadores, que estão se dedicando em realizar um grande evento em Álvares Florence, doadores e o público, que prestigia a edição. Nosso muito obrigado. Cada recurso será direcionado para a manutenção de nossos atendimentos”, afirmou o provedor.

SERVIÇO:

7ª edição do Leilão de Gado de Álvares Florence;

Data e horário: 1º de Maio (domingo), a partir das 11h;

Local: Centro Comunitário de Álvares Florence;

Entrada gratuita.