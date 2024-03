Diego Zubieta Zandoná formou-se em junho de 2023 pela 6ª turma do curso e, atualmente, faz residência em Psiquiatria no Instituto Bairral

A Unifev celebra a conquista de mais um egresso do curso de Medicina. O médico Diego Zubieta Zandoná, formado em junho de 2023 pela 6ª turma, atualmente faz Residência Médica em Psiquiatria no Instituto Bairral, referência no tratamento de saúde mental.

Localizado em Itapira, interior de São Paulo, o Instituto é o maior hospital psiquiátrico da América Latina. Para ingressar no programa de Residência Médica, Diego foi aprovado em um concurso realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, onde são oferecidas apenas 14 vagas anuais.

Diego contou que seu sonho sempre foi cursar Medicina. A conquista desse objetivo foi possível com a oferta pela Unifev de vagas do curso pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), do Governo Federal.

O Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, coordenador do curso de Medicina, expressou o orgulho da Unifev ao presenciar o sucesso profissional dos ex-alunos. “Nossa missão é formar profissionais especializados, capacitados para oferecer serviços relevantes à sociedade. Observar o crescimento individual de cada um engrandece o nome da faculdade e nos enche de honra”, salientou.

Agradecido, o médico ressaltou a qualidade do ensino da Instituição: “As ferramentas que aprendi me permitiram crescer e melhorar meus estudos, o que fez toda a diferença na minha trajetória”, elogiou.

Aos atuais estudantes de Medicina, o egresso deu seu conselho, incentivando os novos acadêmicos a irem além da teoria e buscarem o desenvolvimento pessoal e profissional durante a graduação. “Aproveitem ao máximo essa fase! Não se limitem a estudar medicina, mas sim construam-se como médicos completos”.

Na avaliação do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o ensino oferecido garante aos universitários um projeto pedagógico completo, capacitando-os para a sequência de suas carreiras. “Nosso compromisso é formar futuros médicos que se destaquem em suas especialidades”, concluiu.

SERVIÇO

O Vestibular de Medicina da Unifev está com inscrições abertas. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/medvotu, até o dia 11 de abril. A prova, aplicada pela Fundação Vunesp, será realizada no dia 5 de maio (domingo), das 14h às 19h, na Cidade Universitária, em Votuporanga/SP.