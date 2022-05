A Prefeitura de Votuporanga como forma de aprimorar, estimular e reforçar o aprendizado além das salas de aulas na rede municipal de ensino acaba de instituir, por meio da Lei nº 6858/22, no calendário oficial de eventos da cidade, a “Semana Mundial do Brincar”. A ação será realizada anualmente na semana do dia 28 de maio e tem como objetivo divulgar e trabalhar a importância do ato e o direito da brincadeira durante a infância, contribuindo para o desenvolvimento coletivo e também para a coordenação motora dos alunos, com a participação de todo quadro pedagógico como também da sociedade e familiares.

O tema deste ano é “Confiar na Força do Brincar” e será desenvolvido pela Secretaria da Educação, com o apoio e colaboração dos professores de Educação Física, nas escolas da rede municipal até a próxima sexta-feira (27/05). O objetivo do assunto é tornar a confiança, por meio de brincadeiras lúdicas com jogos e atividades de matriz africana com todos os alunos da rede, trabalhando com práticas motoras, sociais e culturais para que crianças e adolescentes possam aprender a se relacionar entre si, respeitando diferenças e assim criar vínculos de afetos uns com os outros e compartilhá-los.

O projeto de lei que instituiu a realização da campanha no município é de autoria do vereador Professor Djalma, cuja Lei foi publicada no Diário Oficial Eletrônico no último dia 16 de maio.

Dia Mundial da África

Também nesta semana, será comemorado o Dia Mundial da África, no dia 25. Desta forma, as duas datas terão atividades interligadas buscando desenvolver ações de combate ao racismo estrutural em toda a rede municipal de ensino. Durante as ações programadas para celebrar a semana temática, haverá propostas de atividades com o objetivo de valorizar a história do país e a cultura negra, bem como a contribuição para a formação da sociedade nacional, por meio de jogos, brincadeiras, canções, vídeos e leituras.

Para isso, os docentes das escolas municipais irão realizar o projeto “Sou África: se escreve ‘África’, mas se pronuncia ‘berço da humanidade'”, com o intuito de apresentar aos alunos, riquezas da cultura africana, além de um site criado pela Secretaria da Educação: www.souafrica.com