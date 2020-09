O indicador municipal apresenta que a Educação em Votuporanga evoluiu. O Ensino Fundamental I (4ºsérie/5ºano), em 2017, ficou com 6.8 de nota passando para 6.9 em 2019, pontuação acima da média nacional, que se destacou entre as cidades do Noroeste Paulista, como São José do Rio Preto (6.7), Fernandópolis (6.6), Santa Fé do Sul (6.6) e Catanduva (6.7).

No Ensino Fundamental II (8ªsérie/9º ano), o Município conquistou em 2017, 4.2 de nota passando para 4.9 em 2019, atingindo a média nacional esperada. A Escola Estadual “Professora Sarah Arnoldi Barbosa” (SAB), de Votuporanga, alcançou a melhor nota em Ensino Fundamental II no Estado de São Paulo, passando de 6.4 em 2017 para 7.2 em 2019, ficando muito acima da média nacional (4.9) e da meta projetada pelo Governo (6.4).

O Índice ainda aponta que o Ensino Médio no Município, fica em 4.8, superando a média nacional (4.2), e a média projetada de 4.2.

Dados

Os números demonstram que Votuporanga segue avançando nas boas práticas da Educação.

Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontou Votuporanga como 11ª do Brasil em Boas Práticas de Promoção e Proteção de Direitos da Primeira Infância.

Também no último ano, Votuporanga recebeu visitas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas da União.

Votuporanga foi uma das três cidades do Estado de São Paulo a receber a visita do Tribunal de Contas do Estado. A oportunidade surgiu do ofício de apresentação do TCE, com o projeto idealizado pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) em articulação institucional com os Tribunais de Contas e em parceria com a empresa Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE).

Já o TCU conheceu e parabenizou a Educação no Município, nos destacando como referência no Noroeste Paulista e do Brasil, na gestão de Educação Pública. O Município está entre os 30 selecionados como referência nacional.

IDEB

O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador geral da educação nas redes privada e pública. Para chegar ao índice, o MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho em português e matemática na Prova Brasil, aplicada para crianças do 5º e 9º ano do fundamental e do 3º ano do ensino médio.

O índice é divulgado a cada dois anos e tem metas projetadas até 2021. Assim, para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas.